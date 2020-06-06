Москва, , 22:56 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов из Чехии хамским и неприличным поступком. Об этом 6 июня завила в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Мы (МИД России — Ред.) дали комментарий, официальное заявление, сказали, квалифицировали это и как недружественный, в общем-то, хамский поступок. Неприличный поступок. Но, конечно, будут и ответные меры», ― отметила Захарова.

Кроме этого, по ее словам, ответные меры будут носить симметричный характер, а высылка российских дипломатов повлияет на курс в выстраивании отношений с Чехией, так как других решений выхода из сложившейся ситуации не существует, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское министерство иностранных дел дало комментарий по поводу объявления чешскими властями двух сотрудников посольства РФ в Праге персонами «нон грата», указав, что «чешская сторона поступила непорядочно и недостойно».

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские власти приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны. При этом причиной этого решения правительства Чехии названа раскрученная в СМИ история о якобы имевшей место доставке в страну одним из российских дипломатов ядовитого вещества.

Напомним, в апреле чешское издание Respekt сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах, что некий гражданин, связанный с Россией, три недели назад привёз яд, предназначенный для двух муниципальных политиков. В статье утверждалось, что злоумышленник якобы хотел отравить чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу и переименованию площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

В Москве публикацию назвали фейком и отметили недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию.

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