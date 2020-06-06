Алжир, , 22:43 — REGNUM Министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб заявил, что страны-члены ОПЕК+ продолжат консультации на протяжении ближайших трех месяцев по вопросам ситуации на рынки нефти. Об этом 6 июня сообщает агентство Algerie Press Service.

«ОПЕК и его партнеры будут проводить консультации ежемесячно на протяжении ближайших трех месяцев для изучения ситуации, сложившейся на рынке», — отметил Аркаб в комментарии агентству.

Чиновник призвал страны, участвующие в организации, не довольствоваться достигнутым соглашением, а продолжать мониторинг ситуации на рынке.

Напомним, ранее страны ОПЕК приняли решение о продлении режима сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.