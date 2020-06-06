Москва, , 22:32 — REGNUM Власти Российской Федерации благодарны руководству США, предложившим помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом 6 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Соловьёв.LIVE».

»Мы, безусловно, благодарны американской стороне, — заявила дипломат. — … Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество».

Захарова отметила, что власти РФ фиксируют уже второй жест доброй воли «между нашими странами».

Напомним, 6 июня госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске готовы оказать России помощь власти Соединенных Штатов.

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