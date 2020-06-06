Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил акции протеста в Гонконге с действиями нацистской Германии. Об этом 6 июня сообщает Daily Caller.

Демонстрация протеста в Гонконге Studio Incendo

«Очевидно, что действия коммунистической партии Китая нарушают договор с Великобританией. Это напоминает действия Германии, вторгнувшейся в Европу», — отметил Помпео в комментарии изданию.

Американский дипломат, таким образом, провел параллели между действиями Китая в Гонконге с действиями нацистской Германии в отношении Франции.

Напомним, акции протеста в китайском Гонконге начались в октябре 2019 года. Манифестанты вышли на улицы с требованием прекратить ущемление автономных прав региона центральным правительством.