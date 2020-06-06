Рига, , 21:35 — REGNUM По просьбе президента Латвии Эгила Левита члены парламента страны в ходе второго парламентского чтения внёсли поправки к закону о безопасности публичных мероприятий, шествий и пикетов, запрещающем использование при проведении публичных мероприятий символики СССР и союзных республик, а также нацистской Германии и символики учреждений этих стран. Запрет, прописанный в законе, распространяется на использование, в том числе на военных мундиров и другой одежды, имеющей соответствующую символику. Запрещаются к использованию на публичных мероприятиях флаги, гербы, гимны, нацистская и советская символика, знаки СС, серп и молот, пятиконечная звезда, пишет 5 июня портал Lsm.lv.

Согласно поправкам, предложенным Левитсом и поддержанным Сеймом, эту символику будет разрешено использовать в случае, если проводимое самоуправлением мероприятие не подразумевает прославление или оправдание «тоталитарных режимов», или символика используется для научных, образовательных или художественных целей.

На посетителей и участников подобных мероприятий поправки возлагают ответственность за соблюдение ограничений налагаемых законом. Предстоит третье чтение законопроекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с принимаемым властями Латвии законом возникает ряд вопросов о возможности исполнения гимна Российской Федерации на музыку композитора Александрова, на территории этого государства Евросоюза. Гимн России подчёркивает преемственность всего положительного, что имелось в наследии СССР. Поэтому с точки зрения буквы и духа нового латвийского закона гимн, вероятно, будет считаться пропагандой «тоталитарного режима».

Во вторник комиссия Сейма (парламента) по Общественным делам и правам человека, вдобавок к запрету советской символики, концептуально поддержала поправки к закону о безопасности публичных мероприятий, шествий и пикетов, запрещающие использование Георгиевской ленты в публичных мероприятиях.