Вашингтон, , 21:04 — REGNUM В ликвидации последствий разлива топлива в Норильске готовы оказать России помощь власти Соединенных Штатов. Об этом 6 июня сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.

По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на разногласия с Москвой, готовы помочь РФ со смягчением последствий этой «экологической катастрофы».

Как передавало ИА REGNUM, разрыв резервуара с дизельным топливом произошел на площадке ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. По последним данным, в окружающую среду вылилось около 20 тыс. тонн солярки.

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