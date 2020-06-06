Москва, , 19:59 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован вопреки всем действиям со стороны США. Об этом 6 июня дипломат сообщил во время общения с журналистами.

«В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против России в отношении «Северного потока — 2». Могу сказать одно: проект будет реализован несмотря на все препоны, которые создают для нас США», — подчеркнул Антонов.

Заявление последовало в ответ на внесение в законодательный орган США законопроекта о расширении санкций в отношении России из-за строительства указанного газопровода.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» предполагается создание двух трубопроводов, которые пройдут через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день проект реализован на 93%.