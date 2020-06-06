Москва, , 19:48 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что страны-члены НАТО будут предоставлять Вашингтону информацию о полетах над российской территорией. Об этом 6 июня он рассказал в беседе с журналистами.

«У меня нет никаких сомнений, что натовские страны, конечно же, поделятся с США той информацией, которую они будут получать со своих самолетов», — отметил дипломат.

Антонов подчеркнул, что данный факт является очень серьезным, поэтому Москве необходимо продумать ответные действия в этих условиях. Дипломат выразил уверенность, что правительство России предпримет адекватные шаги по данному направлению.