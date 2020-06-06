Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал развитые страны финансово поддержать латиноамериканские государства в условиях пандемии коронавируса. Об этом 6 июня он сообщил в интервью изданию Argentina EFE.

По его словам, в странах Латинской Америки необходимо выработать определенный баланс между борьбой с пандемией и поддержкой экономики, учитывая, что в регионе уже 800 тыс. инфицированных коронавирусом и 38 тыс. погибших.

В этих условиях мировое сообщество, считает Гутерриш, еще более выражено должно проявлять солидарность в борьбе с эпидемиологическим кризисом, в том числе и по облегчению бремени задолженности стран региона перед международными кредиторами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что потребуется €37,5 млрд, чтобы помочь каждому, кто заразился коронавирусом.

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