Москва, , 19:31 — REGNUM Министр энергетики России Александр Новак высоко оценил сотрудничество стран-членов ОПЕК и России. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости.

«Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты», — отметил министр в комментарии агентству.

Новак подчеркнул, что странам — экспортерам нефти удалось избежать серьезного спада спроса на мировом рынке нефти.

Напомним, в апреле 2020 года страны ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти на 6 млн баррелей в сутки для 10 стран — членов организации. Сегодня, 6 июня, данное решение было продлено по меньшей мере еще на один месяц.