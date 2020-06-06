Пекин, , 19:40 — REGNUM Переговоры военных Индии и Китая по ситуации в Восточном Ладакхе завершились в китайском населенном пункте Молдо. Об этом 6 июня сообщает издание Economictimes со ссылкой на источник.

«Переговоры между военными командирами Индии и Китая в Молдо на китайской стороне линии фактического контроля завершены. Индийская делегация во главе с командиром 14-го корпуса генерал-лейтенантом Хариндером Сингхом возвращается в Лех», ― цитирует информатора издание.

Отмечается, что о результатах переговоров все заинтересованные стороны будут проинформированы чуть позднее.

Напомним, в начале мая на китайско-индийской границе произошли столкновения. После чего со стороны двух стран был увеличен военный контингент в области Ладакх, к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.

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Отметим, что это уже не первый случай, когда индийские и китайские солдаты вступают в конфронтацию вдоль границы.

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