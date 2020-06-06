Приштина, , 18:37 — REGNUM Правительство самопровозглашенного Косово Авдуллы Хоти в субботу 6 июня приняло решение об отмене режима взаимности в отношении Сербии, введенного правительством Альбина Курти 1 апреля этого года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение было принято не единогласно — министры от Альянса за будущее Косово проголосовали против данного решения, — что, в прочем, не будет иметь последствий для коалиции — поскольку отмена режима взаимности была оговорена заранее.

Отмена режима взаимности возвращает торговые отношения между Сербией и Косово в то состояние, в котором они были до введения пошлины 100% в ноябре 2018 года — товары из Сербии поступают на территорию Косово беспошлинно, при этом в сопровождающей документации в качестве пункта назначения указывается не «Республика Косово», а сербская «провинция Косово и Метохия».

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