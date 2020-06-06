Эр-Рияд, , 18:19 — REGNUM Страны-члены ОПЕК ожидают подтверждения принятых решений о продлении режима сокращения добычи нефти от стран не входящих в организацию, в частности России. Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Встреча ОПЕК завершилась. Скоро ждем начала заседания ОПЕК+», — подчеркнул источник.

Напомним, ранее руководство стран, входящих в организацию ОПЕК, постановило продолжить добывать нефть в сокращенном режиме. Данное соглашение продлено по меньшей мере на один месяц.