Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в бессердечных попытках использовать смерть афроамериканца Джорджа Флойда для извлечения собственных политических выгод. Об этом 6 июня он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Бессердечные попытки коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда для своей собственной политической выгоды провалятся. Пекин в любое время безжалостно навязывал коммунизм», ― говорится в сообщении.

Помпео также заявил, что несмотря на протесты, вызванные убийством полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, «Соединенные Штаты продолжают обеспечивать свободы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео в своей резиденции провел встречу с участниками событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

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