Киев, , 17:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает, почему проходят протестные акции за отставку министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшей кандидатуры на этот пост нет. Об этом 6 июня украинский лидер сообщил в ходе неформальной встречи с журналистами.

Арсен Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего протесты», ― цитирует Зеленского издание «Украинская правда».

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Президент страны подчеркнул, что Аваков должен довести начатое им расследование убийства журналиста Павла Шеремета до конца, «потому что он его вел».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков выступил в Верховной раде Украины, где, в частности, отказался извиняться за резонансные преступления, которые произошли за время его работы.

После отчета Авакова перед депутатами в Верховную раду был внесен законопроект об увольнении министра. Вместе с тем глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президентская политсила будет определяться по этому вопросу на заседании фракции, возможно, при участии самого министра. Арахамия отметил, что сегодняшнее выступление Авакова в парламенте было публичным, а есть моменты, которые глава МВД в принципе не может озвучивать публике.

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