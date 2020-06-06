6 июня 2020 | Время чтения 18 мин

Арташес Гегамян, , 17:42 — REGNUM Динамика заражений коронавирусом в Армении, которая наблюдается за последние дни не может не вызвать чувство глубокой тревоги. Начиная со 2 июня т.г., число зараженных коронавирусом колебалось в интервале от 500 до 700 случаев. И на этом удручающем фоне, наблюдая за нескончаемыми live-ами «народного премьера» Никола Воваевича по всевозможным теле‑ и интернет-телеканалам, невольно приходишь к выводу: несмотря на разнонаправленность оценок, озвучиваемых обозревателями этих масс-медиа, в своей совокупности они не носят мобилизационного заряда по консолидации армянского общества в борьбе с пандемией. Причем сторонники Пашиняна слегка-слегка журя՛т своего рыцаря (с большой дороги) за нерешительность, причем не в борьбе с эпидемией коронавируса, а в работе по очернению прежних властей. Да. Да, уважаемый читатель, я не оговорился. Алгоритм действий властей вполне понятен, а именно: не станут же они признаваться в том, что уже два десятилетия исправно получали сотни миллионов долларов от человеконенавистнической организации, именуемой фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса, или же разного рода заокеанскими и другими западными демократическими институтами, о чем мне уже неоднократно приходилось писать. Заметим также, что не действовали в условиях безденежья и новоявленные лжемиссионеры из тоталитарной религиозной секты «Слово жизни». Уже не приходится говорить о наблюдаемом своеобразном ренессансе в наши дни блуждающих политических проституток, которые, наконец-то, нашли свое истинное предназначение, надев на себя тогу защитников завоеваний «бархатной революции» (имеется в виду государственного переворота апреля-мая 2018 года в Армении), уже в открытую восполняют ряды ЛГБТ-сообщества. Скажем откровенно: их неустанные попытки выйти на передовые позиции политической авансцены РА вызывают двоякое чувство. С одной стороны, чувство удовлетворения тем, что их активность свидетельствует о политическом фиаско «народного премьера», что становится все более и более явственным. Доказательством этому служат хотя бы мольбы разного рода ЛГБТ отребья, адресованные Николу Воваевичу, себя любимому, вернуться к своим проверенным друзьям (при этом подразумевая разного рода гомосексуалистов, некогда подвизавшихся и щедро вознаграждаемых два последних десятилетия с ведома прежних властей за их смиренное послушание и клевету на оппозицию). Будучи свидетелями подобных метаморфоз, невольно задумываешься, как-то: а какое именно содержание имеют в виду — политическое или физиологическое — ЛГБТ активисты, употребляя выражение «проверенные друзья». Хотя признаюсь, что в данном случае это не играет существенной роли. С другой стороны, этот процесс, наряду с редеющими рядами фанатов Н. Пашиняна, вызывает умеренный оптимизм от осознания того непреложного факта, что избавление от антинационального николвоваевского режима не за горами. Вместе с тем, наводит на тревожные мысли другое обстоятельство, а именно: насколько сильно расшатаны христианские, семейные и, наконец, цивилизационные корни, как минимум, у трети взрослого населения Армении, которая (при бездействии 51% избирателей, не принявших в декабре 2018 года участие в выборах Национального Собрания Республики Армения (далее НС РА) VII созыва) привели к власти абсолютно неадекватного занимаемой должности Никола Пашиняна.

Армения

Уважаемый читатель, не сочтите пожалуйста, что вышеизложенное — отклонение от изложения моих подходов в определении главных задач, стоящих перед Республикой Армения и армянским народом, каковыми являются: спасение населения РА от пандемии коронавируса и грядущего за этим экономического коллапса. В данной статье я не стану в подробностях описывать, а точнее пересказывать уже имеющийся положительный опыт борьбы с эпидемией коронавируса, который накоплен в ряде стран мира. Подробные разъяснения на этот счет, причем, как правило, достаточно ясно периодически передаются по всем ведущим телеканалам России и мира. Беда в другом, что они, казалось бы, проходят мимо ушей власть предержащих РА. В этих условиях нет-нет да на память приходит весьма актуальное для наших властей обращение комиссара Поля Жюва из фильма трилогии «Фантомас», который незатейливого журналиста, редактора газеты «Рассвет» (фр. Le Point du Jour) Фандора неоднократно упрекает: «Повторяю для тугодумов!». Только не сочтите, уважаемый читатель, что я намекаю на схожесть характеров редактора газеты «Рассвет» Фандора с некогда редактором газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»), которым был Пашинян. Их схожесть в другом: как Фандор не верил в существование Фантомаса, так и Пашинян не верил в существование эпидемии коронавируса и грозился пинцетом взять да уничтожить коронавирус. Не правда лихо, по-нашенски, революционно. Однако, если в первом случае мы имеем пародию на произведение Пьера Сувестра и Марселя Аллена, экранизированную талантливым режиссером Андре Юнебелем, то в нашем случае мы имеем трагедию, обернувшуюся заражением 12 364 граждан РА и смертью — 207 человек. В момент написания этих строк по-прежнему зараженными остаются 8385 человек. Благо на днях, 4 июня т.г. ректор Ереванского государственного медицинского универститета профессор Армен Мурадян в ходе состоявшихся в вузе академических обсуждений на тему борьбы с эпидемией коронавируса вместе со своими коллегами на доступном языке подробно объяснили как гражданам РА, так и тугодумам из власть предержащих, о неотложных мерах по борьбе с пандемией. Не скрою, что меня сильно взволновали слова Армена Абгаровича о недопустимости радикальных мнений и цинизма, особенно когда речь идет о здоровье наших граждан и тем более, когда не редки случаи летального исхода. «Когда реанимации полны пациентов, и наши медработники уже два месяца ценой неимоверных усилий возвращают людей к жизни, я не думаю, что это можно назвать просто спектаклем», — сказал профессор А. Мурадян. Думаю, что это справедливое возмущение, в первую очередь, адресовано Николу Воваевичу, который даже после объявления Всемирной организацией здравоохранения о пандемии коронавируса созывал митинги в поддержку инициированного им же самим референдума по изменениям Конституции РА. Уже не приходится повторять его химерические призывы о применении революционных подходов при уничтожении коронавируса, то бишь пинцетом, предварительно браво стращая коронавирус этаким эпитетом: дескать, чья это бездомная собака, чтобы ее страшиться. Не буду далее распространяться на тему борьбы с эпидемией коронавируса. Скажу лишь, что время, отведенное нынешним властям, подобно неумолимому року обернулось серьезным испытанием для армянского народа, быть может, за его легковерие и поддержку навязанного из-за океана ходячему воплощению, олицетворению лжи в лице «народного премьера». Благо, что бремя нести столь терновый крест, подобно бальзаковской шагреневой коже, неумолимо сокращается. Думаю, что сейчас нам следует серьезно поразмыслить о путях преодоления уже дающего о себе знать глубокого экономического кризиса, чреватого обернуться экономической катастрофой.

Итак, 5 июня т.г. Статистический комитет Республики Армения опубликовал сборник «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-апреле 2020 года». Из сборника следует, что в апреле т.г. показатель экономической активности в сравнении с апрелем 2019 г. составил 98.3%, при этом объем промышленного производства в I квартале т.г. составил 67,4% соответствующего показателя прошлого года. Уже в апреле 2020 года состояние дел в экономике РА резко ухудшилось. Так, объем всего промышленного производства в апреле т.г. составил 91,4% соответствующего показателя 2019 г., объем производства обрабатывающей промышленности (в апреле т.г.) составил 83,8% соответствующего показателя 2019 г., производство текстильных изделий — соответственно 14,2%, производство одежды — 21,5%, производство химической промышленности — 85,6%, производство ювелирных изделий — 1,4% (см. «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-апреле 2020 года», стр. 14−15). Можно было продолжить перечень отраслей промышленности, в которых был зафиксирован существенный спад объемов промышленного производства. Однако, думается, что в этом нет необходимости, так как приведенные выше показатели свидетельствуют о необходимости принятия неотложных мер, обеспечивающих восстановление полной занятости и доходов тысяч и тысяч граждан РА, занятых в этих производствах. Это за собой приведет к росту платежеспособного спроса населения, а стало быть к росту объемов торговли и прочих услуг. Заметим, что в апреле т.г. объем торговли составил 66,9% от соответствующего показателя апреля прошлого года (там же, стр. 32).

Так вот за этими показателями конкретные предприятия и организации сферы материального производства, торговли и услуг. Задача правительства — выработать общие подходы по восстановлению экономики как по отдельным отраслям, так и в разрезе каждого отдельно взятого предприятия, что в условиях РА вполне доступная и разрешаемая задача. Оговорюсь, что это реально лишь в условиях скорейшего отстранения от руководства правительством РА Никола Воваевича, себя любимого.

Чтобы у уважаемого читателя не сложилось мнение о предвзятом отношении автора этих строк к «народному премьеру», достаточно проследить распорядок дня Пашиняна в условиях угрожающего роста числа зараженных коронавирусом и глубокого социального и экономического кризиса, охватившего Армению. Так, этот несостоявшийся узурпатор даже ленится ознакомиться, к примеру, с Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике нашего стратегического союзника, Российской Федерации. То есть с документом, подготовленным Правительством Российской Федерации для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, запретов и ограничений. Пишу эти строки и сам же себе признаюсь: ладно, допустим, Никол Воваевич в промежутках между набившими оскомину всевозможными Live-ами прочитает все 9 разделов этого документа, предусматривающих почти 500 мероприятий, новых мер поддержки граждан и бизнеса. Ну и что с этого, ведь он ничего-таки не поймет. Разве что, если его супруга по женской интуиции не смекнет, что один или два мероприятия приемлемы для реализации в РА, так как они в какой-то мере смягчат изо дня в день крепчающие угрозы отстранения её дражайшего супруга с вожделенного кресла премьер-министра Армении. Нет, уважаемый читатель, моя надежда в том, что План восстановления экономики России он доверит читать членам правительства РА, ответственным за экономику и финансы. Думается, что они из этого документа уж наверняка что-то понятное себе и полезное для экономики РА извлекут. А далее — дело техники, а именно: они убедят Никол Воваевича в том, что он еще загодя об этих мероприятиях говорил, а стало быть авторство за ним, все знающим, поэтому после можно приступить к их реализации. Увы, сказанное не есть преувеличение или же описание фрагмента из театра абсурда, в котором пребывает Республика Армения после государственного переворота апреля-мая 2018 года и захвата власти популистом во истину галактического масштаба Николом Воваевичем.

Не скрою уважаемый читатель, что на этом хотелось бы завершить статью, но не тут-то было, а именно: 5 июня т.г. после полудня было созвано экстренное заседание Политсовета оппозиционной парламентской партии «Процветающая Армения» (далее ППА). Выступая на этом заседании, руководитель ППА и одноименной парламентской фракции Гагик Царукян (у ППА вторая по численности фракция в Национальном Собрании), заявил: «Я еще тогда говорил, что с этим составом (имеется в виду состав правительства РА — А. Г.), структурой невозможно реализовать эти ожидания, Если хотят перелом, то нужно поменять 97% состава (правительства — А. Г.). Но сегодня, все эти провалы и неудачи таковы, что полноценно могу сказать, что не 97, а на 100% нужно сменить правительство. Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все сферы». Далее Г. Царукян добавил, что экономическая революция, декларированная властями, так и не стала реальностью, и сейчас экономика потеряла свой иммунитет и, в частности, он сказал: «В 2019 году, когда еще не было пандемии, инвестиции сократились в 2.5 раза в сравнении с 2018 годом». Можно было и далее продолжить перечисление всевозможных провалов правительства «народного премьера», на которые очень доходчиво даже для восприятия Никола Воваевича указал в своем выступлении Гагик Царукян. Однако, уважаемый читатель, думается, что в этом нет необходимости по той простой причине, что ваш покорный слуга из статьи в статью вот уже два года на страницах уважаемого и авторитетного интернет-издания ИА REGNUM пишет об этом. Важно другое. Даже самые разные политические силы, которые во многих и многих вопросах развития экономики, внутренней и внешней политики имеют не всегда совпадающие подходы, более того, зачастую противоположные, едины в одном: дальнейшее нахождение Н. Пашиняна и николвоваевской камарильи у власти — смертельная угроза существованию двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. И эту данность уже признают даже те политические силы, которые в апреле-мае 2018 года не только приветствовали так называемую «бархатную революцию» (а на деле государственный переворот) но и делегировали своих представителей в правительство Никола Воваевича. Сказанное отнюдь не упрек в их адрес, а констатация факта. Справедливости ради заметим, что большинство граждан Армении желало перемен к лучшему в своей жизни. Но, к сожалению, у людей не хватало терпения на то, чтобы дать возможность правящей Республиканской партии Армении (далее РПА) вплотную приступить к переводу экономики РА на рельсы инклюзивного развития, о чем со всей определенностью заявлял лидер РПА, президент РА Серж Азатович Саргсян. Признаемся, что непревзойденный популизм Никол Воваевича одержал верх над здравым смыслом и с этого времени открылась первая страница новейшей трагической истории армянского народа. Описание событий наших дней было бы неполным, если не сказать об истеричных воплях ближайшего окружения «народного премьера», в адрес лидера ППА, нападки которых уже далеко за полночь стали тиражироваться самыми разными масс-медиа, имеющими лишь одно общее — закордонные источники финансирования. Я не стану приводить выдержки из разного рода гнусных высказываний николвоваевских сподвижников в адрес Г. Царукяна. Думаю, что адекватные ответы членов Процветающей Армении не заставят себя долго ждать.

Что же, уважаемый читатель, заметим, что клеветнические наветы, которые до вчерашнего дня были адресованы в основном РПА и ее лидеру, а также их политическим союзникам, в частности, партии «Национальное Единение» (председателем которой имею честь быть), нынче нацелены на Гагика Царукяна и его сподвижников. Низменные формулировки и выражения, используемые николвоваевскими политическими скоморохами, как нельзя емко характеризуют интеллектуальный уровень, а скорее его полное отсутствие у нынешних власть предержащих РА. Примечательно, что критикующие ППА обнажают всю беспринципность и двойственность своих натур, что впрочем и следовало ожидать. Улица, если и порождает героев, то вовсе не наделенных правом обладания депутатскими мандатами, а зачастую порождает случайных проходимцев в политике. Пишу эти строки и на память приходят слова французского ученого Гюстава Ле Бона (G. Le Bon), который, анализируя психологию толпы, писал: «В толпе интеллектуальные способности индивидов исчезают, разнородное утопает в однородном. В толпе может происходить накопление только глупости, а не ума». Невольно складывается впечатление, что Гюстав Ле Бон был очевидцем нескончаемых митингов апреля 2018 года, организуемых Николом Пашиняном и КО. При этом он применительно к нашему случаю не доглядел лишь одно, а именно: у значительной части митингующих в Ереване изначально напрочь отсутствовали «интеллектуальные способности индивидов», в силу этого в толпе они исчезнуть уж никак не могли. Вместе с тем справедливости ради заметим, что прежние власти РА недооценили предостережения незаурядного французского психолога, социолога, антрополога и историка Гюстава Ле Бона, который еще в 1894—1895 гг. в своих трудах «Психология народов» и «Психология масс» предупреждал: «Мы являемся свидетелями тирании новых властелинов, которым толпа повинуется еще в большей степени, чем правительству. В силу распрей общественная власть все больше теряет свое значение. Государственный человек должен понять мечты толпы и преподнести их как абсолютные истины. Главное увлечь толпу, и тогда самые противоположные режимы, самые нестерпимые деспоты вызывают ее восторг. Толпа подавала свои голоса и за Марата, Робеспьера, и за Бурбонов, Наполеона, и за республику». Сказать, что Никол Воваевич и КО владели этим инструментарием при захвате власти, будет уж слишком неправдоподобно. Однако его поводыри из числа заокеанских стратегов цветных революций воспользовались рекомендациями Ле Бона сполна.

В завершении статьи хотелось бы привести силлогизм от первого президента Армении Левона Тер-Петросяна по ситуации с коронавирусом в стране. «Простой силлогизм: первое — коронавирус объявил войну Армении. Второе — бремя ведения войны возложено на плечи властей. И третье — кто борется против властей, вольно или невольно предает нацию. Во время войны внутриполитическая борьба — это безумие, которое не имеет оправдание», — написал Тер-Петросян, которого 5 июня т.г. процитировало интернет-издание Ilur.am. Можно было продолжить Левона Акоповича дописав, что еще большее безумие во время войны терпеть у власти дилетантов, которые своей безграмотной деятельностью ведут государство к саморазрушению и т.д. и т.п. Однако в свое время на этот счет куда хлеще и понятнее высказался погибший в авиакатастрофе генерал Александр Лебедь, который изрек: «Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно менять». Не обидеть бы этим сравнением непонятых людьми четвероногих мечтателей.

Анализируя события минувшего дня, безудержную истерию николвоваевской команды на выраженную в деликатной форме оценку лидера ППА Гагика Царукяна о полном фиаско правительства Никола Пашиняна невольно приходишь к весьма неожиданному выводу, как-то: Пашинян и КО, как это не показалось бы неожиданным, осознали-таки, что их собственное спасение от общенациональной анафемы (за исключением соросовских прихлебателей, представителей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и ЛГБТ-сообщества) во многом зависит от незамедлительной отставки «100% состава правительства». И это будет первым шагом по предотвращению саморазрушения армянской государственности. Одновременно это станет убедительным свидетельством истинности изречения русского писателя, художника и афориста Аркадия Филипповича Давидовича, изрекшего: «Диктатора рождает толпа, а свергает народ».

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. Когда писал мои тревожные раздумья о событиях последних дней в Армении, перед глазами оживали незабываемые кадры с уникального концерта-марафона 11 апреля т.г., который состоялся на сцене Большого театра в знак благодарности врачам, борющимся с коронавирусом, «Мы вместе». Уж очень хочется привести выдержку из пресс-релиза ВГТРК: «На исторической сцене Большого театра перед абсолютно пустым залом выступили десятки артистов. Своим творчеством они выразили то, что сейчас в сердце каждого жителя нашей страны (скажем, что и Армении — А.Г.). Это огромная благодарность российским врачам, которые в эту минуту бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтерам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась». А теперь, уважаемый читатель, представьте себе какие чувства испытал ваш покорный слуга, который в режиме реального времени наблюдал за другим концертом несомненно одаренного большим талантом 12-летнего скрипача Александра Хачатряна. Концерт прошел 26 мая т.г. в пустом концертном зале Специальной музыкальной школы имени П. И. Чайковского г. Еревана. В программе концерта юного дарования был концерт для скрипки N 1 a-moll Дмитрия Шостаковича, а также произведение блестящего американского скрипача российского происхождения, крупнейшего представителя русской скрипичной школы XX века Натана Мильштейна «Паганиниана». Слушая бессмертную музыку великого Шостаковича и «Паганиниану» в исполнении Александра Хачатряна, меня переполнило чувство гордости за принадлежность к древней талантливой христианской армянской цивилизации, а также уверенность в том, что как бы трудно нам не приходилось в жизни, какие бы коронавирусные испытания вкупе с привнесенными новоявленными диктаторами не давили бы на нас — все это преходяще. Более того, убежден в том, что мы все эти испытания с честью преодолеем. Залогом тому щедрая на таланты библейская армянская земля. И в конце хотелось бы воскликнуть — спасибо тебе, Александр Хачатрян, за твое проникновенное и жизнеутверждающее творчество.