Лондон, , 17:32 — REGNUM Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании сэр Ричард Дирлов заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 был спроектирован в китайской лаборатории в Ухане, а затем был непреднамеренно выпущен наружу, при этом Китай, по его мнению, должен ответить перед миром за содеянное. Об этом бывший разведчик рассказал в интервью The Telegraph.

Дирлов ссылается на результаты научного исследования, проведенного профессором Ангусом Далглишем из Лондонского университета и норвежским вирусологом Биргером Соренсеном. В статье учёных утверждается, что в шипе коронавируса SARS-CoV-2 находятся искусственные вставки, обеспечивающие высокую способность связывания с клетками человека.

Учёные заявили, что правильнее именовать новый коронавирус «вирусом Ухань», поскольку «вне всякого разумного сомнения, вирус SARS-CoV-2 спроектирован», вероятно, во время опытов над коронавирусом летучих мышей.

Читайте также: Коронавирус подозревают в искусственном происхождении

«Я думаю, что произошел несчастный случай», — заявил Дирлов, рассуждая о возможных причинах распространения вируса из лаборатории. Однако спецслужбист уверен, что Китай должен понести ответственность за произошедшую катастрофу и возместить миру понесённый ущерб.

Показательно, что статья, на которой экс-глава MI6 строит свои выводы, была переписана несколько раз, поскольку признавалась чересчур ангажированной. Так наиболее авторитетные издания Nature и Journal of Virology признали статью «непригодной для публикации». После того как значительная часть статьи, содержащая прямые обвинения Китая, была удалена, материал был принят к публикации в Ежеквартальном обзоре открытий биофизики, редактируемом Стэнфордским университетом и университетом Данди.

Читайте также:В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что австралийские учёные во главе с профессором Николаем Петровским установили, что коронавирус SARS-CoV-2 с самого начала почти идеально был адаптирован для заражения человека, что актуализирует версию искусственного создания вируса в лаборатории Уханя.

Читайте подробнее: Коронавирус слишком хорошо адаптирован для заражения человека — учёные