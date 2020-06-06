Минск, , 17:10 — REGNUM Крупные мировые компании и отдельные государства за счет пандемии коронавируса «положили в карман» триллионы долларов. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 6 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области.

«Уже весь мир сегодня остановился (из-за коронавируса), опрокинута экономика всего мира, — отметил глава государства. — А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов».

По его словам, экономическая «пандемия», которая последовала за медицинской, затронула разные государства, в том числе и крупнейшие.

Как передает ИА REGNUM, 4 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что новые вызовы требуют предельной мобилизации усилий правительства Белоруссии и всех государственных органов.

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