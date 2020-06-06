Москва, , 16:51 — REGNUM В Российской Федерации необходимо «спокойно и осознано» выходить из режима ограничений. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня, 6 июня, в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции.

«Будем (в России) стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, — сказал глава государства. — Осознано, спокойно, но как можно быстрее».

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за прошедшие сутки в России от COVID-19 выздоровели 8708 пациентов.

Общее количество выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в стране за весь период пандемии составляет 221 388 человек.

Читайте также: В России за сутки от COVID-19 выздоровели более 8,7 тыс. человек