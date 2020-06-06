Ашхабад, , 16:44 — REGNUM Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении Даянча Гулгелдиева от должности министра спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Гулгелдиев уволен за «серьезные недостатки, допущенные в работе». Какие именно, не уточняется.

Исполнять обязанности главы спортивного ведомства Гулмырат Агамырадов, до настоящего времени занимавшего пост заместителя министра.

ИА REGNUM напоминает, что 39-летний Даянч Гулгелдиев возглавлял министерство спорта и молодежной политики Туркмении с 26 января 2018 года.

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