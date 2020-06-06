Ашхабад, 6 июня 2020, 16:44 — REGNUM Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении Даянча Гулгелдиева от должности министра спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Гулгелдиев уволен за «серьезные недостатки, допущенные в работе». Какие именно, не уточняется.
Исполнять обязанности главы спортивного ведомства Гулмырат Агамырадов, до настоящего времени занимавшего пост заместителя министра.
ИА REGNUM напоминает, что 39-летний Даянч Гулгелдиев возглавлял министерство спорта и молодежной политики Туркмении с 26 января 2018 года.
Читайте также: Президент Туркмении уволил директора телеканала «Спорт»