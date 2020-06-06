Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Глава Twitter Джек Дорси объяснил блокировку в соцсети видеообращения президента США Дональда Трампа, посвященного гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе, нарушением закона об авторском праве. Об этом 6 июня он сообщил на своей странице в социальной сети.

В ответ на запись Трампа в Twitter, в которой американский лидер обвинил руководство компании в незаконной блокировке его видеоролика, Дорси возразил ему, отметив, что удаление записи было законным.

«Его удалили, потому что мы получили жалобу о нарушении Закона об авторском праве в цифровую эпоху со стороны правообладателя», ― написал создатель Twitter.

Дорси также подчеркнул, что слова Трампа о том, что компания «рьяно поддерживает радикальных левых демократов» является «неправдой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер призывал губернаторов штатов, где происходят массовые порядки, навести порядок. В противном случае Трамп не исключил военного вмешательства. Однако администрация соцсети сочла сообщение американского президента «призывом к насилию».

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