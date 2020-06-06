Минск, , 16:03 — REGNUM Двадцатилетнего Сергея Калмыкова освободили из следственного изолятора Комитета государственной безопасности Белоруссии, об этом 5 июня со ссылкой на девушку Калмыкова Ирину Федоренко сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

О своем освобождении Калмыков сообщил, позвонив с телефона адвоката.

Сергей Калмыков вместе с девушкой 29 мая были в Гродно на Советской площади, где собирали подписи в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, супруги блогера Сергея Тихановского. Они пришли за десять минут до начала задержаний. После задержания Калмыков стал подозреваемым в рамках уголовного дела по части 3 статьи 364 статьи Уголовного кодекса Белоруссии — Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

1 июня в квартире, которую снимал Калмыков и его девушка в Гродно, прошел обыск. В тот же день обыскали дом бабушки Сергея в Мостовском районе, где был прописан Калмыков.

Вместе с Тихановским задержанного перевезли в Минск. Сначала в изолятор временного содержания на 1-м переулке Окрестина, а потом в следственный изолятор №1, расположенный на улице Володарского. Потом его перевели в следственный изолятор Комитета государственной безопасности.

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Напомним, 29 мая в Гродно в результате провокации был задержан блогер Сергей Тихановский, а также ряд активистов, которые в итоге были переведены в Минск.

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