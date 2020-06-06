Москва, , 16:09 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) может предпринять провокационные действия в ходе проведения 24 июня текущего года парада Победы в Москве, однако в МИД РФ надеются, что в этом вопросе возобладает здравый смысл. Об этом 6 июня рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая» , — заявил Грушко, отвечая на вопрос о том, существуют ли опасения о проведении НАТО в день парада провокационных действий.

Также дипломат, указал, давая ответ на вопрос о конструктивной реакции альянса на решение командования ВС России не проводить в нынешнем году крупных учений вблизи границ со странами НАТО, что пока такой готовности в Москве не видят.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российское министерство иностранных дел дало свой комментарий по поводу объявления чешскими властями двух сотрудников посольства РФ в Праге персонами «нон грата».