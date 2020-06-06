Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Активист, представляющий защитников парковой зоны в Тбилиси «Сада Анны» заявил, что проведет акцию протеста, на которой потребует отставки мэра столицы Грузии Кахи Каладзе. Об этом он 6 июня рассказал телеканалу «Пирвели».

"Я проведу акцию протеста перед мэрией Тбилиси 13 июня. Главным требованием наших охранников защитников «Сада Анны» будет отставка Кахи Каладзе. Он потерял легитимность в наших глазах. Он разрушает окружающую среду», — сообщил журналистам активист Георгий Пхаладзе.

В столичном районе Варкетили на территории «Сада Анны» начато строительство жилого дома. Местные жители выступают против этого.

Стоит отметить, что 5 июня в Варкетили Каладзе был на открытии сквера. Когда двое членов движения «Измени» подошли к мэру с вопросами, завязалась потасовка. Активисты обвиняют градоначальника в том, что он якобы побил их. Каладзе говорит, что это неправда, а те двое якобы являются провокаторами.