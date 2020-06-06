Пекин, , 15:33 — REGNUM Относиться одинаково ко всем иностранным средствам массовой информации и не создавать выборочных барьеров призвал администрацию социальной сети Facebook представитель МИД Китая Гэн Шуан на брифинге.

4 июня администрация социальной сети Facebook ввела выборочную маркировку страниц медийных организаций, которые предположительно находятся под контролем властей иностранных государств. Соответствующие отметки получили некоторые российские, китайские и иранские СМИ. При этом государственные СМИ Великобритании и Франции такую отметку не получили.

Представителя МИД КНР Гэн Шуан попросили прокомментировать это решение Facebook. Он отметил, что ко всем иностранным СМИ, соблюдающим местные законы и придерживающимся профессиональной этики, должны применяться единые подходы.

«Мы надеемся, что соответствующая платформа социальной сети поднимется выше идеологической предвзятости и рассмотрит роль средств массовой информации всех стран в продвижении международного обмена и сотрудничества… Нельзя ставить барьеры выборочно и политизировать проблемы», — подчеркнул Шуан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Китая не вмешиваться в деятельность американских СМИ в Гонконге.

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