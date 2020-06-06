Москва, , 15:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у государства хватит денег на продвижение русской культуры, даже несмотря на падение мировых цен на нефть. Об этом Путин заявил сегодня, 6 июня, в Международный день русского языка на встрече с деятелями культуры.

«Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка — наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть», — сказал российский лидер, отвечая поэту, драматургу, переводчику произведений Александра Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду.

Также президент отметил, что цены на нефть сейчас на подъеме.