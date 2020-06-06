Каир, , 15:05 — REGNUM Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал «Каирскую инициативу» по Ливии. Соответствующее заявление ас-Сиси сделал сегодня, 6 июня, на пресс-конференции в Каире с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акилой Салехом.

По словам египетского президента, в рамках Каирской инициативы по Ливии предлагается скорейшее урегулирование конфликта в этой стран и ее возвращение к нормальной жизни. Всем противоборствующим сторонам предлагается прекратить огонь 8 июня.

Также ас-Сиси отметил, что в плане политического устройства Ливии предлагается широкое представительство трех регионов этой страны в президентском совете, а также объединение государственных институтов сторон, которыей сейчас воюют между собой.