Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Обвинения в свой адрес об участии в избиении активистов опроверг 6 июня мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Инцидент произошел 5 июня, когда глава столицы Грузии прибыл на открытие построенного сквера в районе Варкетили.

«Не было никакого насилия, как я и сказал вчера. Я очень знаю, что видно на видеокадрах. И у вас, и у меня по два глаза, соответственно, все очень хорошо видим, что никакое физическое насилие места не имело». — сказал Каладзе журналистам.

Мэр также прокомментировал информацию, что активисты обратились на него с жалобой в полицию. Каладзе заявил, что в МВД должны начать расследование, если имело место насилие. По поводу разорванной футболки он предположил, что активист ее разорвал сам, после того, как увидел, что задуманная провокация не прошла.

«Думаю, он порвал футболку, провокация не вышла, и я хочу передать в подарок этому человеку футболку, которая ему пригодится. Вот эта футболка, довольно интересная», — показал Каладзе футболку с изображением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Напомним, двое активистов движения «Измени» 5 июня сообщили, что на них якобы напал Каладзе, когда они стали ему задавать острые вопросы. Один из них сказал, что мэр порвал ему футболку.

Сам глава Тбилиси заявил, что эти двое якобы были провокаторами от оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили в 2001 году.