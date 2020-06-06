Москва, , 14:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности. Об этом глава государства сказал сегодня, 6 июня, в День русского языка, в ходе встречи с деятелями культуры.

По словам Путина, для России русский язык это не просто средство общения, это фактор объединения народов страны.

«Для нашей страны русский язык — много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина отмечается Международный день русского языка. Этот праздник был учреждён ООН в 2010 году.