Бухарест, , 14:53 — REGNUM Маски и защитные костюмы, переданные Румынией Молдавии в мае 2020 года в рамках гуманитарной помощи, были хорошего качества, заявил 5 июня генеральный секретарь правительства Румынии Антонел Тэнасе в эфире каналаTVR MOLDOVA, сообщает NewsMaker.md.

По словам чиновника, имеются документы о том, что вся переданная экипировка была качественной.

«Заявление Унгуряну — политическое, ничем не подкрепленное, сделанное в связи с грядущими выборами — местными в сентябре и парламентскими в декабре. Унгуряну — яркий персонаж, который делает громкие заявления, прикрываясь депутатским иммунитетом», — цитирует NewsMaker Тэнасе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы парламентской комиссии по здравоохранению Эмануель Унгуряну заявил, что Румыния пожертвовала Молдавии плохое защитное снаряжение, от которого отказались больницы Румынии.