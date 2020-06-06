Москва, , 16:08 — REGNUM Признание персонами нон грата и высылка из Чехии двух дипломатов РФ является гнусной и подлой провокацией чешских властей. Об этом 6 июня заявил журналистам директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«В целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — сказал директор СВР.

Также он отметил, что на данное действие Праги последуют ответные меры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД заявил, что чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, признав персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Праге.

Напомним, ранее стало известно, что чешские власти приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны, об этом рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. При этом причиной этого решения правительства Чехии названа якобы раскрученная в российских СМИ история о якобы имевшей место доставке в страну одним из российских дипломатов ядовитого вещества.