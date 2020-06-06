Могилёв, Белоруссия, , 14:34 — REGNUM Белоруссии удалось избежать «крайнего сценария» в развитии ситуации с коронавирусом при том, что страна «не закрывалась», заявил 6 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области, сообщает БелТА.

В отношении закрытия границ Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужно было закрывать границу, так как «наше все окружение закрылось».

«Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — отметил глава белорусского государства.

Белорусский лидер также добавил, что в стране ситуация с заболеваемостью COVID-19 не требует введения комендантского часа.

«Но когда начали некоторые «плявузгать» (молоть чушь — ИА REGNUM) у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем» — заявил Лукашенко .

Президент Белоруссии отметил, что нужно думать, как в условиях комендантского часа будут жить люди в однокомнатных квартирах, общежитиях. По его словам, он понимал, какое настроение будет у людей и с каким настроением эти люди выйдут после закрытия и что будет потом.

Глава республики отметил, что «это была тяжелая борьба», которая сегодня не окончена, «ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение». Но пока крайние меры, по словам лидера республики, не нужны. Белорусские врачи «научились справляться с этой болезнью», у каждого она протекает по разному, поэтому и лекарства нужны разные, добавил он.

Лукашенко добавил, что лекарств в стране хватает, средств защиты «предостаточно», «врачи приспособились лечить эти болезни».

По словам главы белорусского государства, он дал указание всех обратившихся отправлять на компьютерную томографию (КТ). За это время, по его словам, были закуплены десятки аппаратов для КТ, которые были установлены там, «где нужно было».

«Врачи молодцы, уже научились, они видят на КТ — обычная пневмония или ковидная. Вот это правильный показатель. И мы можем смело эти показатели опубликовать и показать, кто лучше всего справляется и справился на сегодняшний момент с этой заразой», — подытожил Лукашенко .

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