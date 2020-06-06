Киев, , 13:49 — REGNUM Законопроект о компенсации ущерба «за боль и сожаление» зарегистрирован депутатами Верховной Рады Украины. Документ, датированный 5 июня был размещён на официальном сайте Рады.

Инициаторами законопроекта стали 14 депутатов, из них 13 от фракции «Слуга народа» и один от депутатской группы «Доверие». Главным комитетом по рассмотрению документа определен Комитет по вопросам правовой политики.

Текст законопроекта в открытом доступе отсутствует. На сайте сообщается, что документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады. Пока никто из депутатов Рады не давал никаких комментариев по поводу предложений, выдвинутых в законопроекте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Верховную Раду Украины был внесён законопроект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД.

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