Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Активисты движения «Измени» обвинили мэра Тбилиси Каху Каладзе в том, что он их бил, и сообщили об инциденте в полицию. Об этом 6 июня передает грузинское «Общественное телевидение».

Происшествие произошло 5 июня, когда Каладзе открывал отремонтированный сквер в одном из районов столицы Грузии — Варкетили. Активисты пришли задать вопрос о строительстве парка в Дигомских рощах на окраине Тбилиси.

«Мы задавали вопросы, в том числе площадь, которая открылась во второй раз. Впервые открывшийся шведским послом, семь месяцев назад эта площадь должна была снесена, а сегодня она снова построена. Самое главное, мы спросили, почему он похоронил лес в поймах Дигоми», — описал журналистам ситуацию член движения «Измени» Дмитрий Бидзинашвили.

По его словам, после этих вопросов Каладзе якобы начал вести себя неадекватно, ударил Бидзинашвили и его соратника Каху Квеквескири. Последнему также порвали футболку. Активисты добавили, что Квеквескири рассказал о происшествии в полиции.

Стоит отметить, что мэр Тбилиси ранее также прокомментировал инцидент. Он заявил, что к нему пришли два представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» и попытались устроить провокацию.

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