Тбилиси, , 16:11 — REGNUM В Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии вызван для опроса председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаг Асадов. Об этом 5 июня сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

В ведомстве сообщили журналистам, что Асадову зададут вопросы по уголовному делу о расовой дискриминации, которое СГБ недавно возбудило.

Заявление о возбуждении уголовного дела в Службе госбезопасности объявили 31 мая. В ведомстве сообщили, что есть информация о группах, которые стараются обострить противоречия между этническими группами в регионах Нижняя Карталиния и Кахетия, которые находятся на границе с Азербайджаном.

В этих районах живет большое количество азербайджанцев. В СГБ заявили, будто там стараются представить ситуацию так, будто этнические меньшинства подвергаются преследованию.

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