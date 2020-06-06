Триполи, 6 июня 2020, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт. Об этом 6 июня сообщается в заявлении ПНС.
Удары были нанесены по бронированным машинам, предоставленным ЛНА, возглавляемой Халифой Хафтаром, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Напомним, внутренний конфликт в Ливии обострился в апреле 2019 года, когда Хафтар объявил о наступлении на Триполи — оплот ПНС. С тех пор в противостоянии погибли свыше 1 тыс. человек.