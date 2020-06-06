Сухум, , 13:12 — REGNUM Министром культуры Абхазии 5 июня назначен Гудиса Агрба. Об указе президента страны Аслана Бжании сообщила пресс-служба главы республики.

«Назначить министром культуры Республики Абхазия Агрба Гудису Эдуардовича», — говорится в тексте опубликованного документа о назначении.

Стоит отметить, что Агрба получил высшее образование в Абхазском государственном университете по специальности «История и право». Ранее он работал в отделе внутренней политики администрации президента страны, был замглавы госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту, а с 2007 по 2011 год был депутатом городского собрания в Сухуме.

Напомним, после вступления 23 апреля в должность президента Бжания отправил отставку правительство, как того требует законодательство. Он назначил нового премьер-министра, руководителей МВД, министера экономики и главу минфина.