Оттава, , 12:08 — REGNUM «Гигантский разлив в России дает представление о будущем Арктики» — под таким названием вышла 6 июня публикация о разливе 20 000 тонн дизельного топлива в Норильске на сайте канадского телеканала BNN Bloomberg.

В публикации говорится, что утечка топлива из-за повреждения резервуара была вызвана таянием вечной мерзлоты в арктическом регионе и утверждается, что инфраструктура региона в связи с этим рушится.

Также сообщается, что из-за суровых условий жизни и экономической изоляции российское население Севера сокращается.

Кроме этого, указывается, что ранее министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев сообщил, что разлив был локализован и было собрано около 200 тонн топлива.

При этом издание приводит слова руководителя отдела исследований вечной мерзлоты в Институте Альфреда Вегенера в Потсдаме Гвидо Гроссе, который считает, что очистка территории от этого разлива не будет легкой, и авария, вероятно, повредит вечную мерзлоту в данном регионе в долгосрочной перспективе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что активная фаза ликвидации последствий масштабного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет еще около двух недель.