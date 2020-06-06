Минск, , 12:07 — REGNUM Белорусы — мирные люди и они не допустят кровопролития, от кого бы данная угроза не исходила, заявил 5 июня на своем канале в YouTube кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в ходе прямой трансляции.

По словам Бабарико, кто-то считает, что белорусы — «его крепостные, которыми можно помыкать». В связи с чем кандидат на пост главы республики заявил, что «белорусы — это нация с богатой историей».

Бабарико добавил, что белорусы всегда сами определяли свою жизнь и никто по его словам «не имеет права присваивать нашу страну».

«Кто-то нас пугает агрессией, кровопролитием и жертвами. Я могу точно сказать, белорусы — мирные люди. Они не допустят никакого кровопролития, от кого бы эта угроза не исходила», — заявил он.

По словам кандидата на пост президента республики, у белорусов есть силы «поставить на место» любого человека или группу людей, которая объявляет себя в праве «стрелять, расстреливать и угрожать кровопролитием собственному народу».

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Напомним, 4 июня выступая перед новым составом белорусского правительства, Александр Лукашенко, напомнил о кровавых событиях в Грузии, Молдавии, Литве, Узбекистане, на Украине.