Москва, , 11:31 — REGNUM В России сегодня, 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, отмечается День русского языка.

Это международный праздник учрежденный Организацией Объединенных Наций в 2010 году. Отмечается он 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Идею учреждения Дня русского языка выдвинул автор проекта «Русская игра слов» Иван Клименко на станицах «Парламентской газеты» 26 декабря 2007 года. Подводя итоги Года русского языка Клименко подчеркнул, что для непременного развития языка должен обязательно существовать его день.

Примечательно, что еще в 1996 году Русская община Крыма, который тогда входил в состав Украины, начала отмечать День защиты русского языка именно 6 июня в день рождения Пушкина.