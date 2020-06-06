Минск, , 11:37 — REGNUM Второй по счету груз с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией прибыл из Польши в Белоруссию, сообщается 5 июня в сюжете телеканала «Беларусь 1».

Гуманитарная помощь общей массой триста тонн была доставлена в страну на 47 грузовиках.

Польша передала Белоруссии аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, включая несколько миллионов защитных масок и перчаток, антисептики и тесты для ПЦР-диагностики.

В канцелярии главы польского правительства отметили, что это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши.

Полученная от Польши помощь будет передана в Республиканский центр организации медицинского реагирования, а также в медицинские учреждения города Гродно и Гродненской области

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Напомним, первая партия гуманитарной помощи была доставлена из Польши в Белоруссию в апреле месяце.