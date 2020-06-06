Гонконг, Китай, , 11:32 — REGNUM Ещё один Telegram-канал оппозиции Гонконга взяли под свой контроль местные сотрудники полиции. Об этом говорится в сообщении полиции, 5 июня размещенном в данном канале.

«Содержимое данного канала было передано полиции Гонконга», — говорится в сообщении полиции в канале «@NationalAnthemLaw»

Также известно, что администратор данного Telegram-канала был ранее арестован по обвинению в подстрекательстве, после чего полицейские получили к данному каналу доступ и удалили из него все сообщения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что законодательное собрание Гонконга приняло законопроект о государственном гимне Китая, несмотря на протесты оппозиции.