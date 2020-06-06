Оттава, , 10:27 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колено в знак солидарности с протестующими против расизма в США. Об этом сообщает CNN.

В столице Канады — Оттаве 5 июня прошла акция в поддержку протестов в США против расизма. Акцию проводило стихийное движение Black Lives Matter.

На демонстрации появился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В знак солидарности с протестующими против расизма в США Трюдо встал на колено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в американском городе Миннеаполис местная полиция убила афроамериканца Джорджа Флойда. Это вызвало волну протестов в США, переросших в массовые беспорядки.