Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Посольство Российской Федерации в США ответило на призыв Государственного департамента Соединенных Штатов к Москве «уйти с Ближнего Востока». Официальное заявление на этот счет было опубликовано на сайте посольства 5 июня.

Напомним, что помощник государственного секретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что 45 лет краеугольным камнем американской внешней политики было держать Россию в стороне от Ближнего Востока. Но бывший президент США Барак Обама от этой политики отказался, что и привело к усилению позиций России в регионе и даже созданию российских военных баз в Сирии.

Посольство России в США напомнило Госдепу, что российские военные находятся в Сирии по официальному приглашению законных сирийских властей. А вот американские войска осуществляют интервенцию в Сирии, и Вашингтон в этом вопросе давно попрал все нормы международного права.

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в САР по приглашению правительства. В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каком основании находятся в этой стране США?» — заявили в посольстве.