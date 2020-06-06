Москва, , 08:59 — REGNUM Указ о новом военно-административном делении России, согласно которому Северный флот ВМС РФ фактически с 1 января 2021 года наделяется статусом военного округа, подписал президент России Владимир Путин. Документ 5 июня обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление <…> Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.

При этом решение о придании флоту статуса военного округа принимается впервые за всю историю России и ранее в Минобороны РФ сообщили, что оно сделает возможным усовершенствование взаимодействия в вопросах решения оборонных задач в арктическом регионе.

Напомним, объединенное стратегическое командование Северного флота было создано в 2014 году на основе выведенного из состава Западного военного округа Северного флота.