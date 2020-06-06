Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Активисты движения «Измени» обвинили мэра Тбилиси Каху Каладзе в нападении на них 5 июня. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава грузинской столицы в этот день прибыл на открытие сквера в столичном районе Варкетили. Там находились местные жители, которые борются против строительства сквера и нового жилого дома в парке «Сад Анны», а также представители движения «Измени», которые против создания на окраине Тбилиси в Дигомских рощах парка.

«Я спокойно подошел к нему, спросил о Дигомских рощах, зачем он меня толкнул?», — рассказал один из активистов журналистам. Он добавил, что мэр у него порвал футболку.

Сам Каладзе по этому поводу сказал, что была неудачная провокация от членов оппозиционной партии «Единое национальное движение».

«Пришли два мошенника «национала», которые попытались устроить провокацию, однако у них это не получилось», — прокомментировал происходящее мэр Тбилиси.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. На этой неделе оппозиция активировала свою деятельность в публичном пространстве.

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