Тбилиси, , 08:50 — REGNUM Попытку оппозиции объединиться для борьбы с правящей партией «Грузинская мечта» 5 июня прокомментировал ее генеральный секретарь и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает агентство Report.

Ряд оппозиционных партий активизировали переговоры о единых кандидатах, которых нужно выставить во время парламентских выборов на мажоритарных округах против правящей партии. Журналисты попросили мэра Тбилиси рассказать, что он ожидает от этого союза.

«Ожидания таковы, что будут очень интересные процессы, все развлечемся. Кино начинается сейчас», — сказал Каладзе.

Напомним, представители оппозиции в СМИ стали комментировать процесс переговоров, и начались взаимные упреки. Пока стороны договариваются о единых кандидатах в Тбилиси. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» согласилась уступить шесть из восьми округов.

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