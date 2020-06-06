Москва, , 08:45 — REGNUM Российское министерство иностранных дел дало свой комментарий по поводу объявления чешскими властями двух сотрудников посольства РФ в Праге персонами «нон грата». Текст комментария 5 июня опубликован на сайте МИД РФ.

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг» , — говорится в опубликованном заявлении.

Также в нем указывается, что чешские власти данным шагом нанесли серьезный ущерб отношения двух стран в отсутствии каких-либо основания для этого.

Кроме этого, отмечается, что данные действия Праги не только будут получать соответствующий ответ, но и будут учитываться при формировании политической линии России в отношении данной страны.

«За такие провокации надо будет отвечать», — заключается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чешские власти приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны, об это рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. При этом причиной этого решения правительства Чехии названа якобы раскрученная в российских СМИ история о якобы имевшей место доставке в страну одним из российских дипломатов ядовитого вещества.