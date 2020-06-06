Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Один из арендованных американской нефтегазовой компанией Chevron танкеров попал под санкции США, введённые из-за поставок иранского топлива в Венесуэлу. Об этом 5 июня сообщает агентство Reuters.

По информации представителя Chevron Рэя Фора, на которого ссылается агентство, 2 июня в санкционный список министерства финансов США была включёна компания Adamant Maritime Ltd., владеющая танкером Seahero, находящимся у Chevron в краткосрочной аренде.

По словам Фора, в настоящее время танкер выполняет «рейс, не связанный с Венесуэлой», а компания «работает с соответствующими государственными органами, чтобы обеспечить соблюдение американских законов и положений».

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяной танкер «Клавель», последний из пяти танкеров иранской флотилии, вошёл в воды Венесуэлы, перевозя последнюю партию более чем 1,5 миллиона баррелей топлива, отправленного в Венесуэлу Ираном.

Под санкции, которые могут быть объявлены США в ближайшее время или в более долгосрочной перспективе, могут попасть 25 супертанкеров, способных перевозить до 2 млн баррелей топлива каждый и 17 танкеров меньшего водоизмещения.

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