Москва, , 07:40 — REGNUM Правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей и кандидатов в водители в России могут быть изменены. Министерство здравоохранения РФ подготовило соответствующий проект изменений, который 5 июня был опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно этому проекту, водителям и кандидатам в водители при прохождении обязательного медицинского освидетельствования, нужно проходить тесты для диагностики употребления спиртного в том случае, если нарколог выявить симптомы алкоголизма.

Для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови и мочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще осенью 2019 года Минздрав хотел ужесточить правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей и кандидатов. Предполагалось, что при освидетельствовании все будут сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. Если результаты тестов были положительными, то такой человек направлялся в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведение лабораторных исследований.

Однако в обществе возникло недовольство новыми правилами, так как увеличение тестов неминуемо влекло за собой удорожание медицинского освидетельствования, за которое платят сами водители и кандидаты в водители.

В итоге Минздрав отложил нововведения до 1 июля 2020 года.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила, назвав их чушью.